Napoli, Milik verso il rinnovo: iniziati i colloqui

CALCIOMERCATO NAPOLI MILIK RINNOVO / Un'intera finestra di calciomercato in discussione per Arek Milik che è per giunta ancora ai box per recuperare da un problema fisico. L'ex Ajax ha inoltre saltato gli impegni con la Polonia proprio per tentare il rientro in vista di sabato, quando il Napoli sarà di scena contro la Sampdoria al San Paolo.

Intanto al di là di tutto secondo quanto riportato da 'Il Mattino' sarebbero state spazzate via le voci di addio ventilate nelle scorse settimane. Per Milik infatti sarebbero già iniziati i colloqui per il rinnovo contrattuale, attualmente in scadenza nel 2021 con la fumata bianca che potrebbe presto arrivare.