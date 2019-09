MILAN MOMENTO NO PIATEK / Non è proprio il miglior periodo per Piatek.

L'attaccante polacco delnon sta giocando dal primo minuto il match della sua Nazionale contro l'Austria, valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei. Il calciatore, ancora a secco in questa stagione, è fuori nonostante l'assenza di. In campo, al suo posto,