CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA MANCHESTER UNITED / Nelle ultime ore è scoppiato un caso mediatico intorno al nome di Douglas Costa. Le parole di Giovanni Branchini riguardanti un forte interesse del Manchester United per il brasiliano hanno suscitato l'immediata reazione del velocissimo esterno della Juventus che ha preso la parola tramite una storia pubblicata su Instagram per smentire il tutto e chiarire la situazione: "Nota di chiarimento.

Intervengo per smentirele notizie infondate pubblicate oggi che stavo negoziando con un club durante l'ultima finestra di trasferimenti. Dall'inizio della stagione sono stato chiaro che sarei rimasto qui per vincere titoli e dare il mio sangue con la maglia della Juventus". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Chiarissimo Costa che ha quindi concluso: "Junior Mendonza è il mio unico agente e persona autorizzata a parlare per mio conto. Grato per l'attenzione. Douglas Costa".