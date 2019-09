Fantacalcio, da Ghiglione a Donnarumma: ecco i nuovi bonus

FANTACALCIO SORPRESE GHIGLIONE DONNARUMMA / Di Lorenzo e Caputo sono due dei calciatori, che a sorprese, hanno fatto le fortune di tanti fantallenatori. I due calciatori, che lo scorso anno, hanno giocato con la maglia dell'Empoli nella maggior parte delle leghe saranno andati via a prezzi non altissimi. I veri colpi al Fantacalcio sono questi e anche nella stagione 2019/2020 è partita la caccia ai nuovi colpi a sorpresa, che fanno la differenza venendo pagati poco.

Tra i pali il migliore è stato certamente Joronen, che sta stupendo tutti con la maglia del Brescia.

Voti altissimi, tantissime parate (chiedere a Piatek per ulteriori informazioni) e un solo gol subito. In difesa l'uomo nuovo èdel Genoa con già due assist. Bene anche il giapponese del Bologna, che i fantallenatori conoscevano già ma in pochi pensavano avrebbe fatto il titolare al Torino. A centrocampo- nonostante le sconfitte della Fiorentina - è piaciuto tanto ma meglio ha fatto, schierato nel tridente offensivo del Parma. Subito bonus per lui alla seconda giornata. In avanti il 'nuovo' Caputo potrebbe esseredel Brescia, andato subito a segno alla prima