CALCIOMERCATO MILAN KESSIE WOLVERHAMPTON / L'avventura di Franck Kessie potrebbe anche essere giunta agli ultimi mesi.

Secondo quanto rivelato da 'Sky Sports News' l'ivoriano ex Atalanta è sempre prepotentemente nel mirino delche, potrebbe fare un nuovo tentativo per gennaio. La società inglese aveva già provato a prendere il mediano delnegli ultimi giorni di mercato senza però arrivare ad un accordo. Il club rossonero dal canto suo sarebbe anche disposto a cedere Kessie in virtù di un'offerta da 25 milioni. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il Wolverhampton potrebbe dunque tentare una nuova offerta a gennaio per il centrocampista ivoriano tenuto d'occhio anche dal solito Monaco.