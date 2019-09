CALCIOMERCATO MILAN PIATEK CHELSEA / È stato un calciomercato complicato per il Chelsea di Lampard che con i trasferimenti bloccati ha dovuto fare di necessità virtù. Secondo quanto riportato dal 'The Sun' però i 'blues' sarebbero fiduciosi circa la cancellazione del blocco del mercato in entrata da parte della Corte arbitrale dello Sport di Losanna, alla quale hanno presentato il relativo ricorso. Una mossa che nel caso andasse a buon fine potrebbe interessare da vicino anche il Milan.

La testata britannica infatti evidenzia un elenco di cinque possibili acquisti del clun londinese qualora cadesse il blocco del mercato a gennaio. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Fra gli obiettivi dei 'Blues' anche un centravanti e l'identikit potrebbe essere quello di Krzystof Piatek, centravanti rossonero che non sta vivendo un gran momento di forma. Lampard infatti punterebbe ad un calciatore di livello da alternare al giovane Abraham che tanto sta facendo bene in queste prime battute. A non convincere il tecnico inglese sono infatti i profili di Giroud e Batshuayi, rapidamente scalzati dal giovane centravanti. Qualora si concretizzasse lo scenario desiderato dal Chelsea, Piatek potrebbe davvero diventare un obiettivo.