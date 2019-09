NAPOLI MILIK / Il Napoli ha ripreso oggi la preparazione in vista della gara di campionato contro la Sampdoria in programma sabato prossimo alle 18 allo stadio 'San Paolo': assenti i Nazionali impegnati con le rispettive rappresentative, Ancelotti ha dovuto fare i conti con due assenze, come segnalato nel reparto quotidiano del club partenopeo.

Non si sono allenati con il resto dei compagniche hanno svolto lavoro personalizzato: le condizioni del polacco saranno valutate nei prossimi giorni per capire se, dopo aver saltato i primi due impegni di Serie A, potrà tornare a disposizione in vista della ripresa del campionato. Discorso simile anche per Lorenzo Insigne che ha dato forfait con la Nazionale dopo l'infortunio patito nel primo tempo della gara con la: per il capitano dei partenopei restano i dubbi sulla possibilità di impiego sabato sera, considerato anche il debutto Champions contro ilin programma martedì 17 settembre.