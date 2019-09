p>MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY FLORENTINO LUIS / Ha venti anni, una clausola rescissoria da 100 milioni e la fama di predestinato:, ventenne centrocampista del, ha conquistato in poco tempo le big d'Inghilterra.sono pronte alla sfida per il giovane talento portoghese, colui che si preannuncia come il futuro Joao Felix: osservatori dei 'Red Devils', secondo quanto riferisce 'A Bola', avrebbe assistito alla gara dell'Under 20 portoghese proprio per ammirare il centrocampista. Su Florentino Luis però c'è da tempo anche il City:si è visto rifiutare una proposta da 60 milioni di euro in estate e sarebbe pronto a tornare alla carica a gennaio o la prossima estate, visto il Fernandinho ha il contratto in scadenza e potrebbe non rinnovare. Derby milionario in vista quindi con Florentino Luis che intanto si è già ritagliato uno spazio importante con il Benfica.