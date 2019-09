JUVENTUS DOUGLAS COSTA MANCHESTER UNITED / Una stagione negativa e la sensazione che il suo ciclo alla Juventus fosse finito: l'arrivo di Maurizio Sarri in bianconero ha però cambiato il destino di Douglas Costa che è diventato un punto fermo finora della squadra juventina dopo essere rimasto a Torino in estate. Del possibile addio e della corte 'molto forte' del Manchester United ha parlato in un'intervista al 'Daily Mail' l'agente dell'attaccante brasiliano, Giovanni Branchini: "Dico sinceramente che Allegri e Sarri non hanno mai pensato di cederlo.

C'era l'interesse forte del, il club è sempre stato interessato al brasiliano: non l'unica società inglese, ma sicuramente quella che è stata più attiva. Douglas la scorsa stagione ha avuto tanti infortuni, vuole riprendersi con grande professionalità. La Juventus non ha mai avuto intenzione di venderlo nonostante la grande pressione dello United".

Questo non significa che l'addio è da escludere completamente: "Ama la Juventus ma è in grado di adattarsi ad ogni realtà. La Premier League è un bellissimo campionato ma per ora lo United ha fallito in tutti i suoi tentativi di convincere i bianconeri a venderlo".