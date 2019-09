ATALANTA GASPERINI / In Champions giocherà per il secondo posto, in Serie A per l'Europa: Gian Piero Gasperini si sbilancia in un'intervista a 'L'Eco di Bergamo' e dice la sua sulla stagione appena iniziata.

Il tecnico dell'vede una squadra che in Italia "giocherà per l'Europa, lo dice la storia degli ultimi tre anni", mentre nella Champions "lotteremo per il secondo posto con il terzo che è alla portata".

Previsioni dell'allenatore nerazzurro che parla anche dei singoli della sua squadra: "Gomez e Ilicic sono la nostra garanzia tecnica, Malinovskyi oggi è l'alternativa al Papu e diventerà un buon giocatore anche nel nostro calcio. Tra l'altro lui e Muriel, lo hanno dimostrato in Nazionale, portano qualità balistiche che non avevamo in rosa. Bene, ora ci sono delle alternative".

Infine, uno sguardo anche alla Serie A: "Vedo Juve e Napoli davanti, sono curioso di vedere l'Inter. Il tema è che tutti sono migliorati, soprattutto inserendo difensori".