DAZN MESE GRATUITO / C'è tempo fino al 6 ottobre 2019 per usufruire della promozione per ottenere un mese gratuito su DAZN: la piattaforma streaming che trasmette tre partite di Serie A per ogni turno, dà la possibilità a chi non è abbonato di provare il servizio per un mese sfruttando la promozione che sarà attivabile fino al prossimo 6 ottobre.

Basterà registrarsi al portale cliccando qui per usufruire del mese gratis, avendo poi la possibilità - entro il mese di promozione - di decidere se attivare l'offerta a 9,99 euro al mese o disdire l'abbonamento.

Oltre alle tre gare di Serie A, DAZN offre anche tutte le partite di Serie B e poi le migliori gare de La Liga, Ligue 1, FA Cup, EFL League CUp, Eredivisie, Championship, Copa Libertadores e Copa Sudamericana. Da quest'anno poi sulla piattaforma saranno visibili anche i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.