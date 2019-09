ITALIA BONUCCI KARAPETYAN / Ha fatto molto discutere in Armenia-Italia l'espulsione per doppio giallo dell'attaccante Karapetyan, per una gomitata a Bonucci in realtà non avvenuta.

Molte critiche sulla simulazione da parte del difensore azzurro, che è tornato sull'episodio ai microfoni di 'Sky Sport' reclamando la sua buona fede: "Mi spiace molto per lui. Nemmeno sapevo fosse già ammonito, non ho nemmeno protestato. Ho una ferita con due punti di sutura all'altezza del sopracciglio, il mio gesto è stato solamente per proteggermi".