FIORENTINA JUVENTS ANTOGNONI RIBERY RONALDO CHIESA / Sarà subito Fiorentina-Juventus al ritorno della Serie A. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', il club manager viola Giancarlo Antognoni ha presentato così il sentito match del 'Franchi': "Inutile nasconderlo, la partita contro la Juventus è la più importante e sentita per noi a prescindere dalle posizioni in classifica. Sappiamo che non sarà facile, ma c'è grande volontà di ripetere la gara fatta all'esordio contro il Napoli.

Quella è stata una grande prestazione anche se il risultato è stato negativo per colpa di alcuni episodi. Vogliamo ripeterci con un risultato diverso e ce la metteremo tutta". Sul duello a distanza dei due numeri 7: "Ribery sta migliorando giorno dopo giorno ed entrando in forma. Poi toccherà adecidere se schierarlo dal primo minuto, comunque sarà un super duello con CR7. Insieme avranno vinto 50/55 trofei, questo dice molto.? Siamo molto contenti della sua prestazione contro lae della vittoria dell'. Federico arrivava dalla prestazione non proprio positiva vista con l', ma ieri abbiamo nuovamente visto il Chiesa che tutti ci aspettiamo".