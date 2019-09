CHAMPIONS PROGRAMMAZIONE TV CANALE 5 / Si parte con Napoli-Liverpool, si finisce con Inter-Barcellona: Mediaset ha reso note le sei gare della fase a gironi di Champions League che saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Canale 5.

La principale competizione europea torna sulle reti Mediaset dopo un anno alla Rai e per ogni turno è prevista la messa in onda in diretta di una delle gare delle quattro compagini italiane impegnate.

Questo il calendario della fase a gironi ufficializzato da Mediaset:

Napoli-Liverpool: martedì 17 settembre ore 21

Juventus-Bayer Leverkusen: martedì 1 ottobre ore 21

Manchester City-Atalanta: martedì 22 ottobre ore 21

Borussia Dortmund-Inter: martedì 5 novembre ore 21

Juventus-Atlético Madrid: martedì 26 novembre ore 21

Inter-Barcellona: martedì 10 dicembre ore 21.

Tutte le gare elencate saranno trasmesse su Canale 5.