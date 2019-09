CHAMPIONS NAPOLI LIVERPOOL / Dopo un anno alla Rai, Mediaset ha riacquistato i diritti tv per trasmettere una partita di Champions League in chiaro. L'accordo con Sky prevede la possibilità per le reti del 'biscione' di far vedere in chiaro una delle gare delle quattro italiane impegnate nella competizione continentale: l'esordio sarà martedì 17 settembre con Napoli-Liverpool, in programma al San Paolo alle 21.

Ma tutta la settimana europea sarà vissuta sui canali Mediaset con una programmazione dedicata: si parte martedì alle 19.45 su Canale 20 con Pressing Champions League anteprima con Giorgiae Christiancome ospite fisso; martedì la gara su Canale 5, mentre mercoledì su Italia 1 in seconda serata ecco Pressing Champions League con i gol della due giorni Champions. Infine, giovedì su Canale 20 Pressing Champions League Highlights con le sintesi di tutte le partite.