FANTACALCIO AUTOGOL CONSIGLI/ Un meno tre non lo vuole nessuno, in particolare un fantallenatore a caccia di una vittoria risicata e, molti mister, sono rimasti delusi dall'autorete, seppur sfortunata, di Kalidou Koulibaly contro la Juventus, ma non c'è soltanto il forte difensore centrale in questa lista.

Nella scorsa stagione ad esempio, il record assoluto resta nelle mani di Wallace, difensore centrale della Lazio, che nell'ultima Serie A ha totalizzato due autogol in poco più di 600 minuti, una media spaventosa. Attenzione anche a Lirola che, nonostante gli ottimi numeri in attacco, ha anch'egli messo a segno due 'infortuni' per la sua squadra, l'anno scorso il Sassuolo. Un altro elemento da tener d'occhio è Samir, centrale dell'Udinese, che è però migliorato con il tempo, in particolare rispetto alla stagione 2017/2018, dove ne collezionò 2. Stesso discorso per Armando Izzo, difensore del Torino, che aveva spesso il vizietto dell'autogol.