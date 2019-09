CALCIOMERCATO CIES TOTALE ACQUISTI / City da record, Juve regina incontrastata in Italia, differenze siderali in Spagna: si può sintetizzare così l'ultimo report del CIES - l'Osservatorio del calcio - sulle spese sostenute dalle società dei cinque maggiori campionati europei per acquistare i calciatori che compongono la loro attuale rosa. A dominare è il Manchester City, prima squadra a superare il miliardo (per la precisione un miliardo e quattordici milioni); si avvicinano al miliardo di euro investiti anche Paris Saint-Germain e Real Madrid, entrambe sul podio con rispettivamente 913 e 902 milioni spesi. La Juventus, con 719 milioni, è quinta, preceduta dal Manchester United di qualche milione (751): i bianconeri quasi doppiano l'Inter (14esima con 364 milioni) e lo fanno in maniera netta con il Napoli (17esimo con 325 milioni); tredicesimo il Milan con oltre 400 milioni di euro spesi, mentre la Roma è 22esima con 254 milioni di euro spesi per acquistare i calciatori della propria rosa.

CIES, spesa acquisti: la classifica dominata dal City. Juve quinta

Per il divario tra squadra più costosa e meno costosa, Spagna prima con una differenza tra Real edi 148 volte; in Italia, invece, la Juventus è costata 63 volte di più del

1. Manchester City: 1 miliardo e 14 milioni

2. Psg: 913 milioni

3. Real Madrid: 904 milioni

4. Manchester United: 751 milioni

5. Juventus: 719 milioni

6. Barcellona 697 milioni

7. Liverpool 639 milioni

8. Chelsea 561 milioni

9. Atletico Madrid 550 milioni

10. Arsenal 498 milioni

13. Milan 408 milioni

14. Inter 364 milioni

17. Napoli 325 milioni

22. Roma 254 milioni

Altre italiane

Sampdoria 150 milioni

Lazio 148 milioni

Torino 138 milioni

Fiorentina 103 milioni

Cagliari 102 milioni

Bologna 100 milioni

Sassuolo 99 milioni

Atalanta 93 milioni

Genoa 89 milioni

Udinese 81 milioni

Parma 77 milioni

Spal 46 milioni

Brescia 26 milioni

Verona 17 milioni

Lecce 11 milioni