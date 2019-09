Facebook Dating in Italia nel 2020: tutto quello che c'è da sapere

FACEBOOK DATING TINDER / Anche Facebook si sta dotando di una propria app per conoscenze ed appuntamenti. Si tratta di Facebook Dating, attiva già in alcuni paesi (Stati Uniti,Messico, Sudamerica e alcuni paesi del Sudest asiatico come la Thailandia e la Malesia) e che in Italia e in Europa sarà disponibile a partire dai primi mesi del 2020.

Un'app che sarà scollegata dae dae che non metterà direttamente in contatto con i profili e le caselle di posta della persona con cui staremo chattando e che necessiterà della creazione di un profilo apposito. Ci saranno alcune differenze con Tinder, stando agli sviluppatori. Ci sarà maggior spazio per spiegare gusti e aspetti del proprio carattere, per trovare match il più possibile compatibili con la propria persona e non soltanto sull'approvazione estetica della foto.