DIRETTA PARMA CAGLIARI - Il Cagliari fa visita al Parma in una gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A. Reduce da due sconfitte interne nei primi due turni, la squadra di Maran vuole invertire la rotto per schiodarsi da quota zero in classifica. La formazione di D'Aversa, invece, vuole dare seguito al bel successo esterno contro l'Udinese ottenuto prima della sosta per le Nazionali.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Tardini' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (4-3-3): Sepe, Iacoponi, Inglese, Hernani, Brugman, Barillà, Bruno Alves, Gervinho, Darmian, Kulusevski. All. D'Aversa

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen, Rog, Cigarini, Joao Pedro, Cacciatore, Nandez, Pisacane, Ceppitelli, Castro, Pellegrini, Simeone. All. Maran

CLASSIFICA: Inter 9*, Juventus 7*, Torino 6, Napoli 6*, Atalanta* 6, Genoa* 4, Lazio 4, Bologna 4, Verona 4, Sassuolo 3, Parma 3, Brescia 3, Milan 3, Udinese 3*, Roma 2, Fiorentina 1*, Spal 0, Cagliari 0, Lecce 0, Sampdoria 0*

*Una partita in più