FANTACALCIO CARTELLINI AMMONITI ESPULSI MALUS / Il campionato di Serie A riparte nel prossimo weekend, e con esso anche il Fantacalcio. Tra le variabili decisive dell'ormai popolarissima competizione ci sono anche i cosiddetti 'malus', che possono derivare da calci di rigore sbagliati, autogol e ammonizioni ed espulsioni. Da Koulibaly a Zaza, passando per Rincon e Barella, ecco elencati, ruolo per ruolo, i giocatori più sanzionati della passata stagione. Spiccano anche Romero, già ammonito in entrambe le giornate del nuovo campionato, Brozovic e Insigne.

Tra i nuovi arrivati, invece, vanno menzionati su tutti, oltre a, già noti anche all'estero per il 'cartellino facile'. Ecco l'elenco completo:

DIFENSORI

Thiago Cionek: 31 presenze, 12 ammonizioni, 2 espulsioni

Cristian Romero: 27 presenze, 10 ammonizioni, 2 espulsioni

Domenico Criscito: 35 presenze, 12 ammonizioni, 1 espulsione

Luca Ceppitelli: 24 presenze, 7 ammonizioni, 2 espulsioni

Kalidou Koulibaly: 35 presenze, 10 ammonizioni, 1 espulsione

CENTROCAMPISTI

Tomas Rincon: 34 presenze, 15 ammonizioni

Nicolò Barella: 35 presenze, 8 ammonizioni, 2 espulsioni

Marcelo Brozovic: 32 presenze, 10 ammonizioni, 1 espulsione

Rolando Mandragora: 35 presenze, 8 ammonizioni, 1 espulsione

Jordan Veretout: 33 presenze, 12 ammonizioni

ATTACCANTI

Simone Zaza: 29 presenze, 8 ammonizioni, 1 espulsione

Suso: 35 presenze: 8 ammonizioni, 1 espulsione

Lorenzo Insigne: 28 presenze, 6 ammonizioni, 1 espulsione

Federico Bernardeschi: 28 presenze, 5 ammonizioni, 1 espulsione

Domenico Berardi: 35 presenze, 5 ammonizioni, 1 espulsione