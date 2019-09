CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE / Si è aperto il capitolo rinnovi in casa Napoli, tra i contratti in discussione c'è anche quello di Lorenzo Insigne. L'attaccante ha un accordo con il club azzurro fino al 2022, con un ingaggio attuale di 4,6 milioni di euro a stagione.

In un'ottica di contenimento dei costi, i partenopei avrebbero proposto al giocatore un prolungamento con ingaggio al ribasso. Ma Insigne al momento non sembra particolarmente preoccupato. Per lui, secondo il 'Mattino', l'importante è concentrarsi sugli obiettivi stagionali ed è sicuro che al momento più opportuno ci sarà occasione di parlarne con tranquillità con il presidente