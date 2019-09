DIRETTA BRESCIA BOLOGNA - Il Brescia fa il suo esordio casalingo in Serie A contro il Bologna in una sfida valida per la terza giornata di campionato. Dopo le due trasferte di agosto che hanno portato 3 punti, le 'Rondinelle' di Corini vogliono regalare una gioia ai propri tifosi centrando il secondo successo stagionale. Ma i felsinei di Mihajlovic sono intenzionati a mantenere l'imbattibilità e centrare un risultato positivo che li proietterebbe nelle zone nobili della classifica.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Rigamonti' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

BRESCIA (4-3-3): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Donnarumma, Ayè. All. Corini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Dzemaili, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

CLASSIFICA: Inter 9*, Juventus 7*, Torino 6, Napoli 6*, Atalanta* 6, Genoa* 4, Lazio 4, Bologna 4, Verona 4, Sassuolo 3, Parma 3, Brescia 3, Milan 3, Udinese 3*, Roma 2, Fiorentina 1*, Spal 0, Cagliari 0, Lecce 0, Sampdoria 0*

*Una partita in più