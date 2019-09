LECCE BABACAR / Si è tenuta oggi la conferenza di presentazione di Babacar, acquistato dal Lecce nell'ultimo giorno di calciomercato. Queste le prime parole del neo attaccante giallorosso: "Ho scelto Lecce perché credo che questa sia la piazza ideale per me.

Sono certo che in questo ambiente possa esprimermi al meglio e il fatto di poter giocare con continuità potrà essere per me il definitivo salto di qualità". Il 26enne fissa gli obiettivi: "Il mio unico obiettivo è raggiungere la salvezza, non penso al numero di gol. Andremo aper fare risultato".