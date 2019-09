CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Un'estate in bilico con la voglia di lasciare il Manchester United che si è scontrata con le richieste dei 'Red Devils': il muro inglese ha retto agli assalti di Real Madrid e alla tentazione Juventus ed ora per Paul Pogba il futuro è ancora tutto da scrivere.

Negli ultimi giorni si è parlato di contatti avviati tra la società britannica e Minoper il rinnovo di contratto ed ora, secondo quanto riferisce 'sport.es', ci sarebbe stato anche un incontro tra i dirigenti dello United e il procuratore del centrocampista campione del Mondo. I Red Devils puntano ad un prolungamento dell'accordo con ritocco verso l'alto del già ricco ingaggio per convincere Pogba a sposare nuovamente la causa: il 26enne in estate non ha nascosto il desiderio di provare una nuova avventura con parole al miele verso il Real Madrid e la possibilità di essere allenato da Zinedine. Resta ora da capire se la volontà del calciatore resterà quella di mettere fine alla sua esperienza all'Old Trafford o deciderà di 'riprendersi' lo United.