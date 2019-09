CALCIOMERCATO JUVENTUS CHELSEA JORGINHO / Con il rigore trasformato ieri sera contro la Finlandia, Jorginho ha regalato 3 punti importantissimi a Mancini che avvicinano sempre di più l'Italia alla qualificazione aritmetica ad Euro 2020.

Il suo agente,, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli' per commentare le voci di mercato su un presunto flirt con ladi Maurizio

Ecco le sue parole: ''Se Sarri ha provato a portarlo alla Juventus? No, nego. Non è accaduto niente del genere. Abbiamo un progetto di medio-lungo termine al Chelsea, come fatto col Verona e col Napoli. Ci sono cinque anni di contratto e diciamo che vorrebbe restare lì almeno per altri quattro".