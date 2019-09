CALCIOMERCATO OCCASIONI SCADENZE / Occasioni d'oro per la Serie A e non solo: occhi puntati alla voce scadenze dove l'anno 2020 compare nei contratti di molti big. Gennaio si avvicina e con lui la possibilità di mettere le mani gratis o quasi su campioni che a luglio, salvo rinnovi, si libereranno dalle rispettive società.

Quello che ne viene fuori è una formazione che sarebbe in grado di competere nel nostro campionato per il titolo e che potrebbe dire la sua anche nella Champions League: un undici dove troverebbero posto anche alcuni calciatori della Serie A come gli juventini, in scadenza di contratto con la società bianconera, o comeche è nell'ultimo anno di contratto con la; dalci sarebbe, anche lui arrivato all'ultima stagione del suo legame con i partenopei.

La formazione delle occasioni d'oro vedrebbe in porta de Gea, ancora senza rinnovo con il Manchester United; la difesa, oltre a Cuadrado e Kolarov, vedrebbe una coppia di centrali di esperienza e personalità come Vertonghen e Thiago Silva. Centrocampo impreziosito dalla qualità di Modric e da Matic. Ad illuminare le due punte (Cavani e Mertens appunto) ecco l'inventiva di Eriksen: il danese, senza rinnovo con il Tottenham, si annuncia come il vero uomo mercato del 2020, il gioiello che vedrà le big europee sfidarsi per accaparrarselo.

Allegri in panchina nella formazione stellare: quante occasioni!

A completare una vera e propria formazione stellare la panchina con quel Massimiliano Allegri che porterebbe in dote l'esperienza dei cinque titoli italiani vinti con la Juventus e le due finali di Champions. Dalla panchina alla scrivania, dove a guidare le operazioni per realizzare il sogno di una formazione super-competitiva potrebbe esserci Robert Fernandez, ex segretario tecnico del Barcellona: uno che di squadre costruite per vincere se ne intende.

Ecco la formazione: de Gea; Cuadrado, Vertonghen, T. Silva, Kolarov; Matuidi, Modric, Matic; Eriksen; Cavani, Mertens.

Allenatore: Allegri.

Direttore sportivo: R. Fernandez