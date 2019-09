BARCELLONA MESSI MLS / Ipotesi MLS nel futuro di Lionel Messi. Secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', il massimo campionato statunitense è tra le opzioni del cinque volte Pallone d'Oro in caso di addio al Barcellona.

L'argentino ha un contratto in scadenza nel 2021 con una clausola che gli permette di lasciare i blaugrana al termine di ogni stagione e presto tratterà il rinnovo. In caso di una futura separazione, però, l'MLS potrebbe rappresentare una pista piuttosto concreta per l'attaccante. Il futuro di Messi è tutt'altro che scritto.