CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ ICARDI/ Intervistato ai microfoni di 'Tyc Sports', Lautaro Martinez, centravanti dell'Inter, ha parlato di Mauro Icardi, altro bomber nerazzurro in prestito al PSG: "Con lui mi trovo bene, parliamo spesso. Voleva restare all'Inter, ma nei colloqui affermava la sua volontà di giocare.

Adesso è al PSG, in un'altra squadra, e non posso che augurargli il meglio, è stato fondamentale per il mio ambientamento in Italia". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Lautaro Martinez ha poi aggiunto: "Lukaku? Si è subito adattato alle richieste del nuovo allenatore, ha delle qualità incredibili ed è molto potente, mi ha sorpreso".