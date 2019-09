p>CALCIOMERCATO MATIC INTER JUVENTUS / Nemanja, centrocampista serbo in forza al, sembrerebbe essere finito ormai fuori dal progetto tecnico di: l'ex centrocampista diha il contratto in scadenza nel 2020 e rimane un obiettivo concreto perin vista delle prossime finestre di mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Matic intanto ha mostrato tutto il suo malcontento per la situazione che si è creata in casa 'Red Devils' con il suo allenatore. Ecco le parole rilasciate del giocatore dello United direttamente dal ritiro della nazionale serba: ''Io non condivido la scelta di non far più parte della formazione titolare, ma alla fine è il mister a decidere. E' lui che decide chi gioca e chi no, ma alla fine della stagione si dovrà assumere la responsabilità dei risultati ottenuti".