ROMA PETRACHI FONSECA / La Roma sta cambiando. Nella rosa e nel mercato come al suo interno, nella gestione di diversi aspetti quotidiani. Gianluca Petrachi e Paulo Fonseca hanno intenzione di dare una disciplina molto forte a Trigoria, dalla vita extra-campo alla dieta e l'utilizzo dei social. La società giallorossa dovrà essere vista come un punto d'arrivo, non una zona franca.

Verrà cambiato anche il modo di comunicare davanti alle telecamere: si eviterà di parlare degli arbitraggi sfavorevoli o dei tanti infortuni, in modo da eliminare qualsiasi tipo di alibi.

Come riporta 'Il Corriere dello Sport', il codice etico che già era presente verrà applicato con più rigidità: comportamenti alla Nainggolan verranno sanzionati in maniera più pesante. Questo tipo di 'codice' è orientato anche alla prevenzione degli infortuni, che a Trigoria si pensa possano essere in buona parte causati da uno stile di vita non idoneo. Grande attenzione sarà riservata alla dieta di ogni calciatore, con investimenti sostanziali sia nei macchinari che nel personale specializzato. In ultimo l'utilizzao dei social: ogni messaggio di un certo peso mediatico dovrà eventualmente essere concordato con la società.

F.I.