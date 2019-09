INTER LAZARO SCUDETTO INTERVISTA / Valentino Lazaro è uno dei volti nuovi dell'Inter di Antonio Conte. L'esterno austriaco sta correndo verso il rientro e in nazionale sta facendo le prove per la Serie A. Contro la Lettonia ha giocato da titolare nel 4-2-3-1 nel tridente dietro la punta, l'ex nerazzurro Arnautovic.

Per l'ex70 minuti di buon livello in preparazione alla sfida contro l'Udinese al ritorno dalla sosta.

Lazaro ha poi parlato a 'La Ola Tv' dell'obiettivo stagionale dell'Inter: "Vincere lo scudetto subito. Poi punteremo a riportare la Champions a Milano nei prossimi anni, una cosa che ho sempre sognato. Questo è un club mondiale e le ambizioni devono essere alte. Sono orgoglioso di far parte di questa società, anche se è stato un peccato dovermi fermare per tre settimane". L'esterno austriaco non si nasconde e non vede l'ora di scendere in campo: "Sarebbe speciale giocare nel derby, anche se spero di esordire nelle gare precedenti, magari da titolare. Conte mi ha detto di mettere minuti nelle gambe in nazionale perché avrei avuto spazio al mio ritorno, dimostrerò di essere pronto".

F.I.