ICARDI INTER PARIS SAINT GERMAIN / Mauro Icardi scalpita: si avvicina a grandi passi il suo esordio in campo con il Paris Saint Germain.

Dopo la telenovela durata mesi in casa, ora l’attaccante argentino è pronto a mettersi alle spalle tutto e concentrarsi sul rettangolo verde di gioco. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Icardi si sta allenando insieme al resto della squadra ma visti gli ultimi mesi di allenamento ci vorrà un po' di tempo per recuperare al 100% la forma fisica. Però Tuchel è pronto a gettarlo nella mischia: complice l'infortunio di Mbappé e il dubbio legato a Cavani, toccherà con ogni probabilità a Maurito scendere in campo dal primo minuto nella super sfida d'esordio in Champions League tra Psg e Real Madrid. Più difficile vederlo già in scena sabato al 'Parco dei Principi' contro il Strasburgo ma il tecnico potrebbe mandarlo nella mischia per mettere nelle gambe minuti preziosi e importanti.