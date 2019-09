FANTACALCIO RIGORISTI BERARDI DE PAUL CAPUTO / Il campionato di Serie A è ripartito e con lui anche le domeniche allo stadio o davanti alla tv, ma anche i conti, le sfide e la corsa i bonus al fantacalcio. L'asta di fine estate è diventata un rito sacro per tanti appassionati, che si preparano in maniera scrupolosa spulciando statistiche alla ricerca dell'occasione giusta. Un fattore da considerare sono spesso anche i calci di rigore: c'è chi li segna quasi sempre e chi invece è più soggetto a errori.

Dal dischetto ci sono diversi calciatori che sono soliti fallire e portare malus spesso decisivi: tra questi non si può non menzionare Domenico

Lo scorso anno ne ha calciato uno solo, segnandolo, ma il suo score nelle ultime stagioni non è stato incoraggiante: il giocatore del Sassuolo ne ha già sbagliati 5. Anche Francesco Caputo lo scorso anno non ha fatto benissimo: su 6 tiri dal dischetto ne ha segnati solamente la metà. Stessa statistica che i fantallenatori non hanno apprezzato anche per Rodrigo De Paul: 3 rigori sbagliati su 6. Anche Lorenzo Insigne non è del tutto infallibile dal dischetto, con 3 penalty sbagliati su 14. Nella Juventus, invece, Gonzalo Higuain non è il primo rigorista ma in caso di assenza di Cristiano Ronaldo e Pjanic dovrebbe toccare a lui andare dagli 11 metri. E lo score non è incoraggiante: sono ben 8 i rigori sbagliati sui 27 totali. Ciro Immobile, invece, ha dei numeri al limite: 7 rigori sbagliati in carriera e 32 messi a segno. Anche Romelu Lukaku non è infallibile, con 5 errori e 12 marcature. Infine Andrea Belotti, che in carriera ne ha sbagliati già 6 su 25.

F.I.