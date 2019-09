INTER LUKAKU MARTINEZ BELGIO / Romelu Lukaku è stato il fiore all'occhiello della campagna acquisti dell'Inter. Il bomber arrivato dal Manchester United è il top player a disposizione di Conte e tutto l'ambiente nerazzurro ripone grandi speranze in lui.

Ad alimentare i sogni dei tifosi interisti è stato anche Roberto

Il ct del Belgio ha esaltato in conferenza stampa il momento positivo di Lukaku, soprattutto a livello psicologico: "È la prima volta che lo vedo libero e felice. Da tanto tempo non lo vedevo così concentrato, felice e rinfrescato dalla sua nuova sfida". L'ex allenatore dell'Everton, che ha avuto il giocatore dell'Inter proprio all'epoca dei Toffees, ha aggiunto: "Penso che sia pronto per affrontare uno dei capitoli più importanti della sua carriera con il trasferimento in nerazzurro".

F.I.