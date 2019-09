JUVENTUS CUADRADO RINNOVO MATUIDI / La Juventus continua a lavorare sul calciomercato, stavolta in ottica rinnovi. Nella rosa bianconera ci sono diversi calciatori in scadenza 2020, ma con priorità e urgenze differenti tra loro. Ad esempio il futuro di Buffon, Chiellini e Pinsoglio sarà deciso di comune accordo tra le società. Da valutare, invece, il rinnovo di Juan Cuadrado e Blaise Matuidi.

Il colombiano resta in bilico ha parlato dalla nazionale a margine del pari col: "Credo di poter restare, al mio rientro parlerò con la società".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Paratici e Lucci, agente del calciatore, si sono incrociati qualche settimana fa ponendo le basi per un possibile prolungamento ma - come riporta 'Tuttosport' - le parti non si sono più riavvicinate. I rapporti tra la Juventus e l'entourage di Cuadrado sono buoni, ma i bianconeri potrebbero fare delle valutazioni diverse, soprattutto legate alla carta d'identità. L'esterno può essere utile a Sarri anche nel pacchetto terzini, ma nella prossima stagione avrà 32 anni e la dirigenza vorrebbe ringiovanire la rosa. Discorso molto simile per Matuidi, anche lui in scadenza 2020 e di un anno più grande rispetto all'ex esterno di Chelsea e Fiorentina. Inoltre un adeguamento rispetto ai 4,5 e 4 milioni rispettivi nei loro contratti è da escludere.