Da Abate a Montolivo, gli svincolati del Milan a caccia di un club

CALCIOMERCATO MILAN ABATE MONTOLIVO BERTOLACCI MAURI SVINCOLATI - Il Milan ha decisamente cambiato rotta. Diversi calciatori hanno lasciato il club a causa della scadenza del contratto lo scorso 30 giugno e molti sono ancora a caccia di una nuova sistemazione. Infatti, mentre Cristian Zapata si è accasato subito al Genoa, in quattro aspettano la chiamata giusta: Ignazio Abate, Riccardo Montolivo, José Mauri e Andrea Bertolacci.

Il 32enne esterno destro è stato nel mirino di alcuni club, tra questi il neopromossodi Fabio, ma l'affare non è poi andato in porto. Montolivo, 34 anni, è stato accostato al Genoa nei mesi scorsi, ma anche in questo caso non è arrivata la fumata bianca. Per Mauri, classe 1996, c'era stata una proposta dei messicani del, mentre il 28enne mediano prodotto del vivaio dellaè stato accostato alladi, all'e anche al Genoa (si sarebbe trattato del terzo ritorno in rossoblu). Tutti restano in attesa e probabilmente riceveranno diverse telefonate dopo qualche giornata di campionato, quando i dirigenti si renderanno conto di alcune mancanze nelle rispettive rose.