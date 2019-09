INTER ROSSI SANCHE LUKAKU / Giuseppe Rossi lancia il duo Lukaku-Sanchez nella nuova Inter di Antonio Conte. 'Pepito' racconta un aneddoto sull'attaccante cileno: "E' forte ma non lo scopro io. A Manchester gli ho ricordato che al Barcellona andò grazie al sottoscritto. Dovevamo prendere me, nel 2011. Poi il Villarreal rifiutò l'offerta, non vollero cedermi. Così andarono su di lui. Lukaku? Fa reparto da solo e gioca per la squadra.

Se Conte l'ha preteso perché è nel curriculum di Romelu: fa gol, lo fa in ogni modo, sa fare tutto. L'ho conosciuto, è un ragazzo splendido, con me parlava in italiano.? Gli consiglio di non farsi influenzare da tutte le voci di mercato. Il calcio è divertimento".

Rossi, attualmente senza squadra, si sofferma anche sul suo futuro: "Sto bene, mi alleno tutti i giorni, anche se non è facile farlo da solo. Aspetto una chiamata: ho tanto da far vedere. La storia del doping? Assurda, scioccante. Mi cercavano club importati, ho perso l'occasione non per colpa mia. Ma non voglio più pensare a quella m… Voglio ancora avere la possibilità di giocare a calcio".