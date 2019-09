INTER TERZA MAGLIA FOTO / Presentata stamane la terza divisa ufficiale dell'Inter.

Attraverso un comunicato sul club e alcune foto postate sui profili social ufficiali, i nerazzurri hanno reso pubblico il nuovo completo giallo-nero, che racchiude in sé elementi delle sue maglie iconiche delle stagioni 1997-98 e 2009-10, in cui i milanesi hanno conquistato alcuni dei successi più spettacolari della loro storia: "L’influenza della divisa 1997-98, indossata dal leggendario campione brasiliano, è particolarmente forte come si evince dal ritorno dello sfondo scuro, elegantemente caratterizzato da finiture e dettagli giallo brillante - sottolinea il comunicato - La maglia presenta inoltre un colletto a girocollo, come nella stagione 2009-10 quando il club vinse unsenza precedenti in Italia".