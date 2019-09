CALCIOMERCATO BARCELLONA MESSI GUARDIOLA MANCHESTER CITY - La 'bomba' esplosa negli ultimi giorni in casa Barcellona rischia di incendiare il mercato, da qui alla fine della stagione in corso.

Lionel Messi può lasciare il Barcellona a titolo gratuito prima della scadenza del contratto , fissata attualmente al 30 giugno 2021: l'indiscrezione è stata confermata dal presidente dei catalani, Josep, che però avrebbe intenzione di proporre un nuovo accordo alla 'Pulce' per fargli passare di testa l'idea di lasciara la Catalogna dopo venti anni. Nel frattempo, però, questa notizia ha fatto drizzare le antenne a tutti i top club europei, ma l'insidia più grande per il Barça arriva da un grande ex: stando, infatti, a 'Diario Gol', Pepsarebbe pronto ad accogliere il 32enne fuoriclasse argentino alnella prossima stagione. Insieme in blaugrana dal 2008 al 2012 hanno raccolto successi, di squadra e personali, e potrebbero ritrovarsi dopo diversi anni con nuovi stimoli e obiettivi da raggiungere insieme. Non è detto cheapprofitti della clausola d'uscita, ma la pista che porta a Guardiola e ai 'Citizen' è da tenere in grande considerazione.