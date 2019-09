CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN ROMA NAPOLI ERIKSEN MODRIC CAVANI / Il calciomercato estivo ha chiuso ufficialmente i battenti lo scorso due settembre, rimandando quindi tutti i discorsi alle prossime due sessioni di trasferimenti, in programma a gennaio e durante la prossima estate. Questo periodo di impegni sportivi sul campo sarà sicuramente importante per le big italiane sia per mettersi nelle condizioni di raggiungere i rispettivi obiettivi societari sia per visionare alcune situazioni di calciatori in scadenza nel 2020. Eriksen, Modric, Cavani, David Silva e Mario Götze sono solo alcuni degli elementi che potranno muoversi a zero a fine stagione e che potrebbero interessare a Juventus, Inter, Milan, Roma e Napoli. Vediamo i possibili avvicendamenti.

Juventus e Inter, duello per Eriksen. Roma e Napoli, che occasione Cavani!

Juventus e Inter si sono mosse con molta incisività sul mercato, portando nelle rispettive rose nomi decisamente pesanti (de Ligt e Rabiot per i bianconeri e Lukaku e Sanchez per i nerazzurri). Prossimamente i due club in questione potrebbero ingaggiare un serio duello per convincere Christian Eriksen. Il danese infatti lascerà con ogni probabilità il Tottenham, visto il contratto in scadenza nel 2020. Le sue abilità farebbero indubbiamente comodo a chiunque, ecco quindi che 'Vecchia Signora' e 'Beneamata' potranno provare a contattarlo già a febbraio, momento in cui il centrocampista potrà cominciare ad accordarsi con quello che sarà il suo nuovo club.

Un'altra occasione potrebbe poi essere quella targata David de Gea. Lo spagnolo infatti ancora non ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con lo United. In assenza di novità quindi anche il portiere lascerà i Red Devils a zero a fine giugno: in questa situazione potrebbero inserirsi i bianconeri, mettendo a segno in tal modo un colpo importantissimo per la porta.

Per quanto riguarda l'attacco invece i fari saranno pesantemente puntati di Edinson Cavani. L'ex centravanti del Napoli, ora al PSG, non ha rinnovato il suo contratto con i parigini, sintomo di un matrimonio che terminerà nel 2020.

Milan, Modric scalda il mercato. Da Savic a Thiago Silva, sette occasioni per la difesa

Dopo essere stato accostato a lungo all'durante l'estate, per il Matadorpotrebbero aprirsi nuovi spiragli. Laè un campionato che conosce bene (213 gare disputare con 112 gol e 16 assist), avendo vestito sia la maglia dei partenopei che quella del. Il passaporto italiano, inoltre, consente al calciatore uruguagio di non occupare una casella preposta agli extracomunitari. In ultimo la sua grande duttilità gli permette di poter giocare con uguale efficacia su tutto il fronte offensivo. Profili del genere servono a chiunque, soprattutto a squadre come Roma Napoli , dedite a giocare in velocità e in verticale. Il problema sarà poi quello di riuscire a trovare un accordo sul fronte stipendio, elemento che i club interessati dovranno necessariamente tenere in considerazione. Attenzione poi al possibile sprint di Inter e Juventus, club sempre vigili sui grandi nomi in uscita.

In estate torneranno di grande attualità poi i nomi di David Silva e Mario Götze, che lasceranno rispettivamente il Manchester City e il Borussia Dortmund. Entrambi potrebbero finire nei radar di Juventus e Inter, viste le loro qualità nel giocare tra le linee. Occhi puntati poi su Luka Modric, che sarà destinato a separarsi dal Real Madrid qualora non trovasse l'accordo con il presidente Florentino Perez. Il croato potrebbe tornare prepotentemente di attualità per il Milan, club al quale è già stato accostato durante la sessione estiva di calciomercato. A non escludere a prescindere questo scenario ci ha pensato recentemente il dirigente rossonero Boban.

Anche in difesa infine ci sarà la possibilità di scegliere tra diversi elementi validi. Si parte dai colleghi e compagni di squadra al Tottenham Vertonghen e Alderweireld (trattato quest'ultimo in estate dalla Roma) fino ad arrivare ai profili di Nacho, Savic, Thiago Silva, Kurzawa e Meunier. Da questa lista potrebbero attingere soprattutto Roma, Milan e Napoli, tre squadre che finora non hanno dimostrato difese così impenetrabili e ben assortite.