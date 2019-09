CALCIOMERCATO INTER TOMMASI ICARDI / Parlando dei casi di razzismo e di calciomercato, Damiano Tommasi si è soffermato su alcune vicende che riguardano l'Inter: "Razzismo? Bisogna individuare le persone, ma se ne sono tante è più complicato. Il tema delle zone franche negli stadi è molto serio e bisogna affrontarlo facendo rete. Manca ancora la volontà di risolvere il problema, purtroppo la lettera inviata all'indirizzo di Lukaku dimostra che le zone franche esistono e vengono prese sul serio - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' - Fermare il gioco? Non si può nemmeno dare la responsabilità a un singolo di fermare un fenomeno. E' un tema che sarà affrontato a settembre.

La via migliore è escludere dallo stadio persone che non sono gradite".

Tommasi ha poi affrontato il tema delle rose ampie: "Credo sia emblematica la vicenda Icardi. Ha passato tutta l'estate non facendo parte del progetto tecnico ed è andato via solo dopo il rinnovo: sembra un paradosso. Oggi i calciatori sono degli asset dell'azienda, bisogna trovare una soluzione. Quando si firmano i contratti oggi c'è la durata e ci sono le cifre. Bisogna rispettare i diritti e i doveri di entrambe le parti. Troppi stranieri? Tema molto delicato. Viviamo in un mondo globalizzato, la concorrenza si è ampliata. Pescare all'estero è un valore aggiunto, ma bisogna puntare sui giovani, cosa che sta facendo Mancini. Alcuni grandi club hanno più fiducia negli italiani rispetto a quanta ne abbiamo noi".