MILAN DONNARUMMA SUSO RINNOVO / Dopo una campagna acquisti oculata, che nel rush finale del mercato ha portato Rebic alla corte di Giampaolo, le prossime settimane potrebbero essere importanti casa Milan per risolvere la 'grana' rinnovi. Due nomi su tutti tengono sulle spine la dirigenza e la piazza: Gianluigi Donnarumma e Suso.

L'obiettivo di Maldini e Boban per quanto concerne il giovane portiere è quello di prolungare il contratto in essere fino al 2021: una situazione delicata, con il classe '99 che senza rinnovo andrebbe ad un anno dalla scadenza la prossima estate.

Presto potrebbero esserci degli aggiornamenti sull'argomento con l'agente Mino Raiola, per cui si discute pure del prolungamento di, quest'ultimo al rientro dopo il grave infortunio al ginocchio e in scadenza a giugno.

Continua anche la telenovela sul futuro di Suso, con il 'Diavolo' che vorrebbe eliminare la clausola da 40 milioni di euro nel contratto attualmente in vigore fino al 2022. Lo spagnolo viene ritenuto sempre un elemento centrale per la rosa rossonera, con la dirigenza di Via Aldo Rossi intenta a trovare un'intesa che accontenti le richieste dell'ex Liverpool, senza però allontanarsi dai 3 milioni a stagione che il fantasista percepisce attualmente.