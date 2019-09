CALCIOMERCATO JUVENTUS ALEX SANDRO ALEX TELLES GUERREIRO ROSE GENNAIO - La cessione di Leonardo Spinazzola alla Roma, in cambio di Luca Pellegrini (passato al Cagliari in prestito secco), ha aperto un buco sulla fascia sinistra della Juventus. Il reparto può contare sul solo Alex Sandro come mancino puro, mentre in quella posizione potrebbero giocare sia Danilo che De Sciglio da adattati per far rifiatare il brasiliano. Dunque, le soluzioni per Maurizio Sarri non mancano, ma a gennaio la società potrebbe intervenire se ce ne fosse bisogno.

Calciomercato Juventus, tre idee per il vice Alex Sandro: i nomi

E sono tre le idee interessanti che potrebbero stuzziare il Chief Football Officer bianconero, Fabio, pronto a cogliere al volo le occasioni che si presenteranno.

Attenzione ai 'cavalli di ritorno', di moda in Serie A quest'anno: Alex Telles, visto in Italia con la maglia dell'Inter, è un punto fermo del Porto di Sergio Conceiçao, ma il mancato apporodo alla fase a gironi della Champions League potrebbe convincere il calciatore e il club portoghese a prendere in considerazione eventuali offerte che arriveranno nella prossima sessione di mercato. Il 26enne italo-brasiliano è sotto contratto con i lusitani fino al 2021 e la valutazione del cartellino si aggira sui 25 milioni di euro. La pista inglese porta al Tottenham, ma non riguarda i vari Eriksen o Alderweireld. Danny Rose, 29enne Nazionale dell'Inghilterra, già nel mercato estivo è stato accostato ai bianconeri e il suo nome potrebbe tornare di moda. Il manager degli 'Spurs', Mauricio Pochettino, in questo inizio di stagione ha puntato sul calciatore, sotto contratto fino al 2021 e la cui valutazione è di circa 25 milioni, ma a gennaio la situazione potrebbe cambiare. Infine, occhi puntati sulla Bundesliga, in particolare sul Borussia Dortmund: Raphael Guerreiro, 25enne esterno sinistro portoghese, è in scadenza di contratto con i gialloneri nel giugno prossimo e potrebbe rappresentare davvero un'occasione interessante a gennaio. Il Borussia potrebbe decidere di cederlo a cifre decisamente contenute per evitare di perderlo a parametro zero. Come detto, si tratta di idee e suggestioni. Ma in quella zona di campo, qualora si presentasse la necessità, la Juventus potrebbe intervenire nel calciomercato invernale.