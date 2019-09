CALCIOMERCATO NAPOLI CALLEJON MERTENS RINNOVI / Tempo di rinnovi in casa Napoli. Chiuso il calciomercato estivo senza il 'botto finale', la società di De Laurentiis lavora per dare un'accelerata alle trattative con i propri tesserati. In dirittura d'arrivo sembrano le firme di Luperto e Maksimovic, entrambi pronti a prolungare fino al 2024. Ottimismo filtra anche per Fabian Ruiz e Zielinski. Per lo spagnolo, Calciomercato.it ha già anticipato le trattative col Napoli, che potrebbero subire un'accelerata proprio nelle prossime settimane. Discorso simile anche per il polacco, che nell'accordo fino al 2024 potrebbe vedere aumentata la clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Più in salita, invece, la strada per l'accordo con Milik, considerate anche le sue elevate richieste di ingaggio.

Calciomercato Napoli, rischio addio per Mertens e Callejon

Tuttavia, a tenere in apprensione la tifoseria è la questione che concerne il futuro di, elementi fondamentali ormai da molti anni: clicca qui per restare aggiornato.

Entrambi in scadenza a giugno 2020, i due attaccanti ormai da tempo non hanno visto particolari progressi nelle trattative con la società. Il grave rischio per il Napoli, quindi, è quello di vederli partire a costo zero la prossima estate, considerati anche i molteplici interessi nei loro confronti: per lo spagnolo non è da escludere un ritorno in patria o una esperienza in MLS, mentre per il belga, oltre alle sirene americane, si profila la possibilità di un ritorno in Belgio o un approdo in Cina. Intervistato di recente da Calciomercato.it, l'agente di Callejon ha chiarito la sua posizione: "Per il rinnovo non si è ancora mosso nulla - ha dichiarato Quilón - Ma siamo tranquilli, José è un professionista: i suoi numeri parlano per lui da un decennio. Si tratta di un calciatore da 50 gare a stagione, che va in doppia cifra di gol e assist…".