ITALIA U21 NICOLATO KEAN ZANIOLO / Il nuovo c.t. dell'Italia under 21, Paolo Nicolato, ha fatto il punto sulle prospettive della sua squadra mandando un messaggio Kean e Zaniolo: "Sta nascendo una Nazionale da un mix di giocatori, da un lavoro che viene da lontano e che speriamo di portre avanti il più a lungo possibile. Lussemburgo? Il girone non è semplicissimo, ci sono squadre complicate. L'Irlanda è stata un'avversaria molto tosta, la Svezia è di buon livello. Non è un girone scontato, confrontarsi a livello europeo non è più facile come tanti anni fa - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' - Kean e Zaniolo? Hanno grandissime qualità, non lo dico io ma i fatti.

Devono fare qualche riflessione sugli errori, devono far tesoro degli errori. Il problema è non imparare dagli errori. Io credo molto in loro perché dimostrano qualità. Ma per fare il calciatore non servono solo qualità di gioco. Il lavoro di gruppo va rispettato. Parlare con loro? Non c'è bisogno di tante parole, bisogna fare i fatti. Tutto è nelle loro mani, spetta a loro comportarsi in un certo modo. Le regole vanno rispettate. Devono mettere in campo quello che hanno sempre messo, poi devono rispettare una linea".

CHIAVE TATTICA - "Zaniolo può fare qualsiasi ruolo in campo, noi lo abbiamo utilizzato in Nazionale anche in varie posizioni. Ogni allenatore lo vede in punti diversi, anche io l'ho utilizzato da trequartista o mezz'ala. I risultati non dipendono solo da noi, ma bisgona cercare di avere una mentalità propositiva".