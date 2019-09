MILAN PIATEK INZAGHI / Piatek alla ricerca del gol perduto. Filippo Inzaghi, ex grande numero 9 del Milan, scommette però sul rilancio del centravanti polacco, ancora a secco tra pre-campionato e partite ufficiali: "Ci accomuna il fiuto del gol. Lui ha le sue caratteristiche e tornerà presto a segnare.

Mi piace: ha spirito e voglia di combattere - ha spiegato l'attuale tecnico del Benevento a 'La Gazzetta dello Sport' - Se farò visita a Milanello? Giuro che era una semplice battuta. Sono stato anche io centravanti del Milan e so quanto soffre a non segnare. C'è un campionato intero davanti: segnerà presto e tanto, è giusto che si prenda le soddisfazioni che merita. E che il Milan abbia un centravanti che sia garanzia di tanti gol. Peso della maglia? Non scherziamo, l'eredità non c'entra nulla. Prima di me l'hanno indossata fuoriclasse come".