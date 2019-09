CALCIOMERCATO CINA DONADONI / Approdato in Cina per allenare lo Shenzen, Roberto Donadoni ha parlato del calcio italiano e del suo futuro: "Tornare in Italia? Non lo escludo assolutamente. Non penso di meritare o non meritare: ho fatto una scelta e sono piacevolmente sorpreso di quello che ho trovato in Cina. Chiaro che oggi festeggiare il compleanno lontano dalla famiglia un po' di ferisce. Bisogna anche mettere in preventivo questo genere di difficoltà. Sono stati qui circa dieci giorni con me. La città mi ha colpito e sorpreso in maniera positiva - le sue parole a 'Radio Anch'io Sport' - Calcio cinese? Qui chi riesce ad avere in squadra un buon materiale locale si vede. Gli attaccanti per la maggior parte sono stranieri, ma se si lavora bene sui giocatori cinesi si può fare veramente bene. E' un percorso non semplice e veloce ma ci sono le potenzialità.

Anche qui c'è la tendenza a naturalizzare qualche straniero per utilizzarlo poi in Nazionale. Qui c'è un numero immenso di persone ma mancano un po' le basi".

LA NAZIONALE - "Mi piace vedere entusiasmo e vedere ragazzi che giocano con passione, voglia, grande spirito di gruppo - prosegue Donadoni - Credo sia veramente qualcosa di estremamente positivo per tutti quanti. In Italia siamo abituati a passare attraverso gli eccessi, mi auguro che l'entusiasmo contagi sempre in positivo. Centrocampo? Vedo una mentalità giusta, non si temono gli avversari anche quando si gioca lontano da casa. Molti giocatori negli anni iniziano ad abituarsi al calcio straniero. I presupposti sono ottimi".

CUTRONE - "Il Milan è una parte importante della mia vità. Cutrone ha dimostrato di sfruttare al meglio le sue qualità. Mi sembra rientri nella schiera di quei giocatori che lottano e non mollano mai. A me piace, chiaro che essere protagonisti nel Milan non è semplice".