Betis, eterno Joaquin: si lavora al rinnovo

CALCIOMERCATO BETIS JOAQUIN RINNOVO CONTRATTO 2021 - A 38 anni suonati, Joaquin non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo.

Il capitano e simbolo delè in scadenza di contratto nel giugno del 2020, ma il matrimonio appare destinato a continuare. Stando, infatti, a quanto riporta 'Abc de Sevilla', sarebbe già in corso i primi contatti tra le parti per prolungare di un ulterione anno l'accordo, fino al 30 giugno 2021.