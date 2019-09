Juventus, Umtiti 'risponde' alle voci di mercato

CALCIOMERCATO JUVENTUS UMTITI BARCELLONA ARSENAL PSG - Il nome di Samuel Umtiti è rimbalzato con frequenza sulla stampa negli ultimi giorni di mercato. Dal pressing dell'Arsenal, all'inserimento nella trattativa col Paris Saint-Germain per Neymar fino all'accostamento alla Juventus, subito dopo il grave infortunio patito da Giorgio Chiellini al ginocchio.

Ma il difensore francese, alla fine, è rimasto al, da sempre la sua prima e unica scelta: "Onestamente non so da dove siano arrivate queste voci sull'Arsenal - le sue parole a 'Canal Football Club' - Non so se ci sono stati contatti col mio agente, ma gli ho detto che non mi interessava sapere cosa stava succedendo e non c'era bisogno neanche di parlarne. La mia risposta sarebbe stata sempre la stessa. Moneta di scambio per Neymar? È pazzesco, mi ha fatto ridere molto. Non ho neanche una risposta da dare a riguardo. Il mio sogno, sin da bambino, è stato sempre quello di giocare col Barcellona". Parole chiare e nette che sembrano spazzare via tutte le voci, anche in vista delle prossime sessioni di mercato. Ma da qui a gennaio tante cose potrebbero cambiare, vedremo se sarà il caso anche di Umtiti.