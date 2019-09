JUVENTUS DE GEA OBLAK / E' datato l'interesse della Juventus per David de Gea.

In scadenza la prossima estate, il portiere spagnolo potrebbe rappresentare una ghiotta occasione di mercato per i bianconeri se non dovesse rinnovare il contratto con il

De Gea verosimilmente prenderebbe il posto attualmente nei guantoni di Szczesny, con quest'ultimo che potrebbe diventare preda di diverse società di Premier League. Non dello United, che stando all''Observer' avrebbe scelto di puntare su Jan Oblak in caso di rottura con de Gea. Per l'estremo difensore polacco, però, l'Atletico Madrid non scenderebbe sotto la valutazione di 100 milioni di euro.